Tom Boon, buteur face à la Nouvelle-Zélande, mais toujours critique: "On a manqué de réalisme"

Les champions du monde ont notamment disputé un très beau premier acte, riche de plusieurs mouvements collectifs de qualité. "On aurait pu un peu plus enfoncer le clou. On a fait de bonnes choses, même si on a manqué de réalisme. Mener 2-0 dans un match couperet comme ça, c'est très bien", a encore analysé le buteur belge. "En deuxième mi-temps, ils nous ont mis un peu de pression, mais nous avons réussi à ne pas encaisser."

Le joueur du Léopold, meilleur buteur du championnat de Belgique, a eu un mot pour Maxime Van Oost, qui a remplacé mardi Alexander Hendrickx, blessé au genou. "On est tous très heureux pour Max, il a montré dernièrement que c'était un joueur qui aurait pu revendiquer une place dans la sélection. Malheureusement pour lui, les places sont chères. C'est un excellent joueur, on a entièrement confiance en lui."