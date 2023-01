La Belgique corrige le Japon pour son dernier match de groupe et prend une sérieuse option pour les quarts de finale (7-1)

Les Belges dominaient le premier quart sans parvenir à ouvrir la marque. Pis: Alexander Hendrickx semble s'être blessé dans les premières minutes...

Dans le deuxième quart, Cédric Charlier ouvrait le score pour libérer des Red Lions qui venaient d'être sauvés par Vanasch. Les Belges étaient alors lancés et Boon faisait le break rapidement.

Boon et Dockier alourdissaient la marque juste avant la pause.

Dans les troisième quart, les deux équipes restaient muettes. Mais au début du Q4, les Japonais réduisaient la marque. Après cinq minutes plus compliquées, les Red Lions ont sorti la tête de l'eau, inscrivant un 5e but des oeuvres de Tom Boon. Dockier plantait le sixième dans la foulée pour donner un peu plus d'éclat encore au score.

À moins de cinq minutes du terme, les Belges héritaient d'un stroke, converti dans la foulée par Tom Boon qui réalisait un festival avec cinq buts inscrits.

Revivez Belgique-Japon :

