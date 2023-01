Coupe du monde de hockey: les Red Lions arrachent le partage contre l'Allemagne

En difficulté, la Belgique s'est retrouvé menée à sept minutes du terme après un stroke converti par Tom Grambusch (53e, 2-1). Les Red Lions ont ensuite profité de leur supériorité numérique pour arracher un point via Victor Wegnez (55e, 2-2).

"Un partage normal" pour Vincent Vanasch

"On a bien commencé avec un super premier quart-temps mais on a été moins dedans dans le 2e", a déclaré Vincent Vanasch à l'issue du match. "La fatigue s'est fait ressentir avec deux joueurs en moins. Ça n'aide pas mais quand tu vois le niveau affiché, je ne pense qu'il n'y a rien à dire", a ajouté Vanasch en évoquant les absences d'Arthur Van Doren, touché au dos, et de Simon Gougnard, victime d'un coup lundi à l'entraînement.

Auteur de plusieurs parades, Vincent Vanasch a aussi loué la réaction des siens, menés à la 53e. "On a encore eu plein d'occasions et on marque un super deuxième but, un vrai goal collectif. On démontre que nous n'avons pas juste un penalty corner mais aussi un vrai jeu d'équipe. On a encore des occasions pour s'imposer à la fin", a-t-il analysé avant de concéder que l'Allemagne aussi aurait pu concrétiser certaines franches possibilités.

Si Vincent Vanasch connait très bien Tom Grambusch, son équipier au Rot-Weiss, il n'a pas réussi à repousser son stroke. "On en tire beaucoup en club. J'ai choisi le mauvais côté mais si on se recroise, on verra bien s'il parvient encore à la mettre", a souri le Belge.

Au classement, la Belgique et l'Allemagne comptent chacune 4 points mais les Belges occupent la 1re place grâce à une meilleure différence de but. La Corée du Sud, qui a battu le Japon 2-1, est 3e avec 3 points devant les Japonais (0 pt).

Les Red Lions auront l'occasion de valider la première place du groupe et éviter les cross-overs lors du match contre le Japon vendredi à 12h30 heure belge.