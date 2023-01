Les Red Lions ouvrent leur Coupe du monde de hockey par une large victoire contre la Corée du Sud : "notre tournoi est lancé"

La Belgique s'empare provisoirement seule de la tête du groupe B en attendant le match entre l'Allemagne et le Japon à 14h30 heure belge. Le mardi 17 janvier, les Red Lions affronteront l'Allemagne à 14h30 puis le Japon le vendredi 20 janvier à 12h30.

Gauthier Boccard relativise la 1re mi-temps des Belges : "Notre tournoi est lancé"

Gauthier Boccard a enregistré une 262e cap avec les Red Lions lors de l'entrée en lice de la Belgique à la Coupe du monde.

"Comme souvent dans une première mi-temps de tournoi, on a manqué un peu de rythme et d'agressivité", a concédé le joueur du Léopold dans la foulée du match. "On a ensuite bien commencé la 2e mi-temps, notamment avec un bon pressing. Cela nous a permis de bien rentrer dedans et de nous créer plusieurs occasions. Hormis quelques pc, nous n'avons pas vraiment été mis en danger."

Cette victoire va permettre à l'équipe de Michel van den Heuvel de préparer dans la sérénité son duel contre l'Allemagne, mardi à Bhubaneswar. Ce match pourrait s'avérer déterminant dans la quête de la première place du groupe B, directement qualificative pour les quarts de finale. "Notre tournoi est lancé", a assuré Boccard, 31 ans, champion du monde en 2018 et olympique en 2021. "On devait faire ce qu'il fallait dans ce premier match. Maintenant, le prochain sera décisif pour voir à quelle position nous allons terminer. Nous sommes prêts, nous connaissons le plan et cela va se jouer sur ce match."

En début de seconde mi-temps, la Belgique a galvaudé trois pc coup sur coup. "C'est vrai que la balle bondissait un peu plus après la pause mais le terrain est assez bon que pour pouvoir jouer avec ça. À nous à descendre un peu plus dans les jambes", a-t-il ponctué en souriant.