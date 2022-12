Euro Hockey Indoor : le seul salaire de nos joueurs belges, c'est leur motivation

Le dernier face-à-face avec les Allemands remonte à l’Euro 2020 : une défaite 1-12. Les Allemands n’ont gardé que deux joueurs de l’époque dans leur sélection : Doesch et Schmid. Côté belge, Maxime Bergez a retenu 12 joueurs au terme d’une très courte campagne de préparation.

"J’avais espéré placer quelques entraînements avant la fin du premier tour de l’outdoor, explique celui qui entraîne aussi le Daring en extérieur. Mais, les joueurs étaient déjà fatigués par la cadence. Nous avons attendu le mardi 22 novembre pour entamer une préparation spécifique. J’ai la chance d’avoir à ma disposition un groupe impliqué qui s’investit."

Il a dû effectuer des choix au moment de coucher sur papier les douze élus. "C’est une véritable sélection. Dans le passé, nous n’avons pas toujours eu un noyau si large. Nous sommes partis du principe que nous ne comptons plus sur les Red Lions ou les U21", dit celui qui est dans le staff des Indoor Red Lions depuis 2015.

Les Belges ne sont pas favoris, mais ils ont, par le passé, disputé la finale à deux reprises dont lors de l’édition à Anvers, en 2018.

"Nous avons fixé comme objectif de jouer la petite finale, explique le T1. Mais, nous bossons tous pour monter sur le podium."

Les joueurs ne sont pas payés

À l’échelle mondiale, les Indoor Red Lions valent un Top 6. Ils ont surtout montré ces dernières années une mentalité exemplaire face à cet énorme chantier. La Belgique ne développe pas réellement une culture de la salle. La priorité reste l’outdoor. Le calendrier de l’indoor se réduit à peau de chagrin. Les moyens aussi. Les joueurs présents à Hambourg ne sont pas payés pour jouer. Ils ne possèdent qu’un jeu de maillot. Maxime Bergez préfère aller de l’avant : "J’ai obtenu tout ce que j’ai demandé à la fédération. Comme ils ne sont pas payés, je vois qu’ils sont tous passionnés à 100 %. Nous grandissons par petites étapes."

La dernière "petite étape", c’était ce Four Nations à Ohain le week-end passé.

"Lors du Four Nations, nous avons battu la Suisse et la République tchèque, et forcé un partage contre les Pays-Bas. J’ai surtout vu un niveau moyen de jeu très bon. Nous avons été efficaces sur une courte période. Depuis le 22 novembre, nous avons défini notre identité de jeu qui repose sur un équilibre entre la créativité et le respect de la tactique. La défense doit être rigoureuse et l’attaque, créative. Nous nous sommes entraînés au Sport Village à Ohain à raison de deux ou trois entraînements par semaine sans oublier les briefings."

Le noyau belge est prêt. La blessure de Nelson Onana en dernière minute a sorti de son rôle de réserviste Manu Cockelaere.

Quand vous lui demandez si la sélection des Indoor Red Lions est un réservoir des joueurs recalés chez les Red Lions, Maxime Bergez reste… calme. "Certains n’ont pas assez de qualités pour être en A, mais ils sont exceptionnels en salle. Maxime Plennevaux est très important. J’ai aussi eu des jeunes comme Ghislain, Van Oost ou Willems qui sont dans le giron des Red Lions. Un Gilles Jacob a longtemps été une référence en salle. L’indoor a d’autres exigences que l’outdoor."

Tout se joue en quatre jours. "Il ne faudra pas se louper, mais on a l’habitude de ce format."

Ils sont arrivés à Hambourg mardi. Le soir, ils avaient déjà un entraînement. Le programme est serré car la ville allemande accueille aussi la compétition dames.

En février, les Indoor Red Lions disputeront la Coupe du monde en Afrique du Sud avec ce même désir de placer un peu plus la Belgique sur l’autre carte du hockey.

"Nous voulons intégrer le top de manière durable. Une demi-finale en championnat d’Europe ou en Coupe du monde est à notre portée."