Euro juniors de hockey: la Belgique en bronze, les Pays-Bas sacrés chez devant l’Allemagne

Les Oranje menaient 1-0 à la mi-temps sur un penalty-corner (pc) transformé juste avant la pause par Floris Middendorp (30e). Duco Telgenkamp (38e) et Luke Dommershuijzen (49e) accentuaient l’écart dans les deux quart-temps suivants, avant que Phillip Holzmueller ne sauve l’honneur en fin de partie (52e).

La Belgique, victorieuse 3-1 de l’Espagne en petite finale, a pris la 3e place, sa 6e médaille de l’histoire du tournoi et la 2e en bronze (avec Prague en 2006). Elle compte aussi 3 en argent (1981, 2010, et 2017) et une en or (2012 à Den Bosch). En accédant au dernier carré du tournoi, les joueurs de Jeroen Baart étaient déjà assurés de leur qualification à la prochaine Coupe du Monde U21, qui aura lieu à Kuala Lumpur, en Malaisie, fin 2023.

Plus tôt dans la journée, dans la poule C pour le maintien, la France, avec 7 points, et l’Angleterre (6), avaient terminé aux 2 premières places du groupe, soit les 5e et 6e places finales. L’Autriche (2) et l’Écosse (1) sont rétrogradées en division B.