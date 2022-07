Le marquoir indiquait déjà 8-0 au terme de la 1ère mi-temps de 15 minutes. Les nombreux buts ont été inscrits par Olivier Biekens (5x), Roman Duvekot (4x), Loïc Sidler (4x), Emile Esquelin (3x), le capitaine Marco Donck, Guillaume Van Marcke et Dylan Englebert.

La Belgique est versée dans la poule A de la compétition qui rassemble 13 nations, avec encore l’Arménie, la Croatie, Chypre, la Pologne et l’Ukraine. Le groupe B réunit l’Autriche, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, et la Turquie. Les Belges joueront encore mercredi soir contre l’Arménie (17h00), jeudi contre Chypre (11h00) et la Croatie (17h00), et vendredi face l’Ukraine (12h30) et le pays hôte (19h00).

Samedi auront lieu les matchs de classement, ainsi que les demi-finales croisées entre les deux premiers de chaque poule et la finale (15h50). Seuls les 3 premiers classés sont qualifiés pour la Coupe du monde 2024, à Muscat, à Oman.