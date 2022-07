Coupe du monde de hockey: les Red Panthers battent le Japon et assurent leur place en barrages

Dominantes dans la rencontre, mais à nouveau -comme contre l’Australie mardi soir - sans pouvoir conclure dans le cercle adverse, les Panthers ont trouvé la solution sur penalty-corners (pc). A deux reprises via Stephanie Vanden Borre (24e et 40e) et sur un sleep d’Ambre Ballenggien (44e).

La Belgique a entamé son tournoi dimanche par une victoire 2-0 face à l’Afrique du Sud, avant de s’incliner 0-2 devant l’Australie mardi soir, laissant ainsi la main et la 1ère place aux Hockeyroos avant cette dernière journée du groupe D. Si les Océaniennes battent l’Afrique du Sud dans le match à suivre, la victoire leur permettra de rester en tête de la poule et de se hisser directement en quart de finale.

Dans ce cas de figure, les Belges passeront par un barrage à Amstelveen, aux Pays-Bas, coorganisateur du Mondial, contre l’équipe classée 3e du groupe A, soit à coup sûr le Chili (FIH 13), pour accéder aux quarts. La suite du tournoi se déroule par élimination directe jusqu’en finale, qui aura lieu à Terrassa.