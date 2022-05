Les Red Lions se jouent de l’Espagne (5-1) dans son 2e duel

Avec le même noyau que vendredi, à la différence près que Loic Van Doren remplaçait Vincent Vanasch dans le but, la domination belge s’est rapidement transformée en but via un centre de William Ghislain repris par Tom Boon (7e). Sur le 2e pc belge, Nelson Onana gérait très bien un rebond concédé par le gardien des Red Sticks pour doubler cette avance d’un tir de revers et inscrire son premier but international (15e). Entre-temps, Van Doren passait une soirée calme, ne devant intervenir que sur 2 pc adverses. Boon allait ensuite soigner ses statistiques, prouvant sa bonne forme du moment. Le meilleur buteur du championnat belge inscrivait un but génial juste avant la mi-temps, déviant la balle, dos au but, entre ses jambes pour tromper Adrian Rafi (27e). Le Bruxellois remettait le couvert après la pause, ponctuant un bel exploit individuel (35e). Les Espagnols sauvaient l’honneur sur un contre ponctué par Ignacio Rodriguez (48e), avant que Tanguy Cosyns, bien servi par Boon, ne fixe le score en fin de partie (57e).

La Belgique totalise désormais 15 points en 8 matchs, soit 1 de moins que les Pays-Bas (16), qui comptent toutefois 2 matchs de moins. Devant eux, l’Inde mène la danse avec 27 unités en 12 matchs, devant l’Argentine (24) et l’Allemagne (23).

Les hommes de Michel van den Heuvel poursuivront la compétition ces prochaines semaines en rencontrant dans l’ordre la France, l’Afrique du Sud, l’Inde et l’Angleterre.