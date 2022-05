Vendredi, sur la Wilrijkseplein d’Anvers, les fans découvriront trois nouveaux visages: Guillermo Hainaut, Nelson Onana et Arno Van Dessel. Ces jeunes talents profitent notamment des nombreux forfaits.

Les Reds qui disputent le play-off aux Pays-Bas – Hendrickx, A. Van Doren, Poncelet et Dockier – jouent leurs demi-finales retour dimanche. On ajoute les forfaits pour blessure de Kina, Luypaert, van Aubel et T. Stockbroekx ainsi que la maladie de Charlier.

"C’est aussi une des raisons d’être de la Pro League, explique Victor Wegnez qui a achevé jeudi les fêtes consécutives au titre du Racing. Nous intégrerons des jeunes. Nous entrons dans un mois important car nous préparons la Coupe du monde en janvier. La Pro League n’est pas une compétition prestigieuse que nous devons remporter. Nous l’utiliserons pour reprendre notre rythme et retrouver notre jeu."

L’Espagne est un bon adversaire pour se remettre dans le bain. Les Espagnols ont souvent une réponse intéressante à l’équation belge. "Les matchs sont serrés sauf en finale de l’Euro 2019. Les Espagnols ont le sang chaud. Ils ne lâchent rien. Ils se nourrissent des erreurs de leurs adversaires. Ils ont déjà quatre matchs dans les jambes alors que nous, nous reprenons à peine."

Un trio van den Heuvel – Fulton – McLeod qui se complète

Les Lions accueilleront aussi un petit nouveau qui est revenu en Belgique depuis une semaine: Shane McLeod. Le Néo-Zélandais, qui a conduit les Lions vers l’or européen, mondial et olympique, a achevé son année sabbatique pour rejoindre le staff de Michel van den Heuvel. Les joueurs ont bien compris le rôle des trois entraîneurs. Michel van den Heuvel est le patron. Craig Fulton est son adjoint. Shane McLeod est le T3.

"Les trois se complètent. Nous sommes ravis. Mich reste l’entraîneur. Il fera le speech d’avant-match. Il préparera la tactique avec Craig et Shane. Tout est clair pour nous. Je suis très heureux de revoir Shane. Je lui dois beaucoup."

Le staff bossera durant un mois sur la Pro League. "Nous entrons dans une nouvelle phase, raconte encore le milieu du Racing. Après ce mois de Pro League, nous recevrons trois semaines de vacances avant d’entamer la partie la plus lourde de la préparation."

Vendredi, les Belges renoueront aussi avec des matchs internationaux sur le sol belge devant des tribunes remplies. Personne n’a oublié la fête anversoise dans les gradins lors du sacre européen de 2019.

"Moi, je suis déçu que tous les matchs aient lieu à Anvers, nuance Victor Wegnez. J’aurais aimé jouer aussi à Bruxelles et en Wallonie."

L’idée initiale de Marc Coudron était de faire voyager la Pro League dans toutes les provinces.