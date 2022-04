Euro Hockey League: Bloemendaal et Van Doren battent Cologne et Vincent Vanasch en finale

Malgré plusieurs interventions cruciales en première mi-temps, dont la plupart lors des 8 penalty-corners forgés par les Néerlandais, Vincent Vanasch n’a pu empêcher Bloemendaal de mener 2-0 au repos. Jorrit Croon avait ouvert la marque en début de 2e quart-temps sur une reprise de volée après que la balle a heurté la transversale (17e). Florian Fuchs avait doublé l’avance néerlandaise d’une reprise de volée après un débordement sur la droite (24e). Jasper Brinkman, sur pc (51e), et Roel Bovendeert (56e) ont fixé le score à 4-0 dans le dernier quart-temps.

Il s’agit du 5e sacre de Bloemendaal en EHL, après ceux décrochés en 2009, 2013 (contre le Dragons), 2018 et l’an dernier. Le 7e de l’histoire du club depuis la création de la Coupe d’Europe des clubs champions masculins en 1974. Si ‘King Arthur’ Van Doren peut à présent s’enorgueillir de 2 titres européens en clubs, Vanasch est lui par contre passé à côté d’une performance inédite, devenir le 1er joueur à remporter la compétition avec trois équipes de trois pays différents, après s’être déjà imposé avec les Néerlandais d’Oranje-Zwart et avec le Waterloo Ducks.

Plus tôt dans la journée, les Anglais de Surbiton, tombeurs du Dragons en quarts de finale, avaient pris le meilleur 2-1 sur les Espagnols de Campo de Madrid dans le match pour le bronze. Le Dragons s’était lui consolé avec la 5e place dimanche soir en battant les Néerlandais de Kampong aux shoot-outs (3-1; 2-2).

Chez les dames, les tenantes du titre de Den Bosch, détentrice de 16 sacres et victorieuse de la Gantoise en demi-finales (2-0), ont été battues 2-3 aux shoot-outs par leurs compatriotes d’Amsterdam, après que la finale se soit conclue sur une égalité 2-2. C’est le 3e trophée des Amstellodamoises en EHL, après 2014 et 2019, le 15e depuis le début de la Coupe d’Europe féminine en 1974, dont 8 titres consécutifs entre 1975 et 1982. La Gantoise, privée sur blessure de deux de ses titulaires indiscutables (Alix Gerniers et Stephanie Vanden Borre), est elle passée à côté de la médaille de bronze, en s’inclinant 2-1 devant les Espagnoles de Junior FC en petite finale.