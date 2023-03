Handball: "On doit continuer à renouveler l’effectif des Red Wolves"

"On attend des nouvelles, annonce Jonathan Vandeberg, le directeur technique de la LFH. Un collectif de parents s’était aussi créé pour essayer de le maintenir."

D’autres pistes sur la table

À l’époque, la décision de fermer cet outil ouvert il y a huit ans avait été prise en raison d’un budget insuffisant pour continuer à le faire vivre. "On doit aussi pouvoir trouver des partenariats privés."

Structure qui a permis à Sébastien Danesi de devenir le Red Wolf qu’on connaît, le centre de formation était l’une des pierres angulaires des initiatives de formation pour le handball dans le sud du pays. "C’est un outil unique et il combine un double projet avec l’école et le handball. Avec des résultats. Quand on a annoncé la nouvelle aux parents, ils ont cherché à nous aider, car ils se rendent compte du bien fait pour le développement sportif, humain, social et scolaire de l’enfant. Sa fermeture ne viendra toutefois pas mettre en péril l’évolution et la progression de l’équipe nationale. En cas d’impossibilité de le maintenir, d’autres projets et pistes existent."

Pour éviter un frein net et brutal dans leur évolution, les Red Wolves doivent déjà gagner ce mercredi contre la Grèce pour maintenir l’espoir de se qualifier pour l’Euro 2024, mais la LFH doit trouver des solutions. "Le problème serait de savoir comment les regrouper et continuer à les faire évoluer en complément des clubs. En fonction de la décision de la ministre, on devra peut-être se réinventer. Notre objectif restera de continuer à renouveler l’effectif de l’équipe nationale."