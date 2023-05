Olympic de Charleroi : feu vert pour la licence ?

Le club est positif et confirme qu’il poursuivra l’aventure au sein du troisième échelon du football belge, avec ambition. “Comme je l’avais annoncé, le retour est positif, lance Mohamed Dahmane, le président. Je n’avais aucun doute quant à l’issue finale mais je suis content d’avoir la confirmation. Cela viendra surtout faire taire les visionnaires et rassurer tous ceux qui se battent pour le club. Je tiens d’ailleurs à remercier Marcel, notre CQ, et toutes les personnes qui m’ont fait confiance en bossant dur pour la survie du club. ”