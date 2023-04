Quelque peu paralysés par l'enjeu, les Liégeois ont dominé la totalité des débats mais n'ont jamais vraiment proposé leur football habituel. De l'envie certes, une domination dans le camp local, quelques centres dans les gants de Herbots mais pas vraiment d'occasions dignes de ce nom au cours des 45 premières minutes.

Le second acte fut du même acabit si ce n'est que cette fois-ci, les Tirlemontois ont offert deux belles frayeurs aux supporters Liégeois. À la 50e lorsque la frappe lointaine et puissante de Chantrain obligeait Debaty à sortir une parade cinq étoiles. Et une autre à la 79e, lorsque Yagan se retrouvait isolé dans le rectangle mais frappait du gauche sur Debaty.

Entretemps, Liège pensait avoir trouvé l'ouverture mais à la suite d'une belle combinaison, la frappe de Nyssen venait s'écraser sur la barre.

Les minutes passaient lentement, Merlen trouvait le poteau d'une frappe surprenante de plus de 30 mètres (85e) mais plus aucune des deux équipes ne poussaient. Notamment dans le camp liégeois où le point du partage était synonyme de montée en Challenger Pro League.

Finalement, le coup de sifflet final délivrait les 2000 supporters liégeois qui pouvaient célébrer la montée enfin actée.

Tirlemont: Herbots, Vanwesemael, Bergiers (68e Bracké), Meeus, Jochmans, Chantrain (74e Bogaerts), Singh, Arrivas (83e Matterne), Naudts, Claes, Yagan (83e Marchal).

RFC Liège: Debaty, Nyssen, Lambot (83e Van Den Ackerveken), Bustin, D'Ostillo, Loemba, Merlen, Mouchamps (77e Cavelier), Mouhli (67e Prudhomme), Bruggeman, Perbet (77e Panepinto).

Arbitre: M. Bossuyt.

Avertissements: Singh, Mouhli, Nyssen.