Le RFC Liège a demandé sa licence pour la D1B, Visé aussi mais…

Du côté de l’URSL Visé, le dossier a également été envoyé mais la situation semble bien différente de celle des Sang et Marine. “Nous nous donnons un temps de réflexion afin de voir si nous devons ou non poursuivre les démarches”, indique Christian Bartosch. En effet, la situation sportive des Mosans ne permettrait pas d’accéder au football professionnel puisqu’ils sont à 13 unités de la troisième place. “Il faut rester lucide et réaliste lorsque l’on regarde le classement et le nombre d’équipes qui sont au-dessus de nous. L’écart est considérable. Poursuivre le dossier engendre pas mal de contraintes administratives et financières. Mais nous réfléchissons.”