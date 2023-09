Au PSG, la classe sud-américaine est partie vers d’autres cieux. Leo Messi, qui a remporté la Coupe du Monde 2022 au Qatar, n’a pas été prolongé et est parti faire les (très) beaux jours de l’Inter Miami, avec qui il a déjà remporté son premier trophée. De son côté, blessé trop souvent au goût des supporters parisiens, Neymar est lui aussi parti par la petite porte, et a rejoint de nombreux joueurs en Arabie Saoudite.

2. Josko Gvardiol pour un record

Le défenseur croate de Leipzig a été transféré par Manchester City. Si l’information semble jusque-là pratiquement anodine, son prix, lui, ne l’est pas vraiment… Avec les 90 m déboursés par les Citizens, Josko Gvardiol est officiellement l’arrière le plus cher de l’histoire du football. Une solide réputation à tenir.

3. Jude Bellingham, le pari payant madrilène

Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez quand vous aviez 20 ans ? Jude Bellingham, lui, coûtait tout simplement plus de 103 m au Real Madrid envers Dortmund, afin de s’attacher ses services et ainsi renforcer fameusement un secteur offensif qui s’est désintégré au fur et à mesure des semaines…

4. Loïs Openda, Romeo Lavia et Jérémy Doku, 3 jeunes Diables à la conquête de grosses écuries

Ce sont peut-être les Diables avec le plus de potentiel. Le trio Openda, Lavia et Doku a trouvé chaussures à son pied, dans des clubs bien différents. Là où Doku a passé un grand cap en rejoignant le ténor Manchester City, Openda a opté pour un club ambitieux mais qui n’est pas encore sur le toit du monde, le RB Leipzig. Les deux Belges se joueront d’ailleurs en Champions League. De son côté, le médian Roméo Lavia a trouvé son bonheur à Chelsea, où il fait partie de la pluie de transferts habituelle du club londonien. D’abord cité à Liverpool, l’ancien joueur de Southampton a préféré les Blues. De son côté, Johan Bakayoko a décidé de rester au PSV malgré les convoitises, et surtout malgré le retour d’Hirving Lozano et l’arrivée de Noa Lang…

5. Kane en rouge et blanc

Après 10 années à Tottenham, l’attaquant Harry Kane a décidé de s’en aller et de découvrir un autre championnat. D’abord cité avec insistance au PSG, c’est au Bayern Munich que l’Anglais a atterri. Un choix très intéressant pour les Bavarois en remplacement, un peu tardif, de Lewandowski.

6. Romelu a trouvé un point de chute

Après avoir tenté le coup avec presque tous les clubs de Serie A (Juventus, Inter, AC Milan…), c’est bien auprès de son cher José Mourinho que Romelu Lukaku est tombé. L’AS Roma est le seul club avec qui Big Rom(e)' a réussi à s’entendre, et ce pourrait être une énième renaissance pour notre cher Diable Rouge. Il a d’ailleurs été accueilli en grande pompe par le stade à Rome.

7. La chaise musicale des gardiens (Kepa, Onana)

À Manchester United, on a jeté De Gea dehors sans flancher, lui qui a pourtant été capitaine au club. En retour, on s’est offert un André Onana, qui a déjà sorti une belle bourde, d’ailleurs. En Espagne, c’est plutôt par nécessité qu’on a ramené l’Espagnol Kepa Arrizabalaga au Real Madrid. En effet, la lourde blessure de notre Diable Thibaut Courtois a forcé les dirigeants madrilènes à sortir un as de leur poche.

8. La razzia en Arabie Saoudite

Après l’arrivée l’année passée du grand Cristiano Ronaldo, c’est au tour de bon nombre de ses copains de le rejoindre en Arabie Saoudite. Outre ses nouveaux coéquipiers Brozovic, Mané, Laporte, Otavio ou encore Seko Fofana à Al Nassr, c’est aussi d’autres Stars qui l’ont suivi. Que ce soit Kanté, Fabinho et Benzema à Al Ittihad, Neymar, Koulibaly et Neves à Al Hilal ou encore Mahrez, Edouard Mendy, Kessié, Firmino et Saint-Maximin à Al Ahli, les transferts ont plu dans les clubs saoudiens.

9. Ilkay Gundogan, vers un nouveau défi

Le dernier match d’Ilkay Gundogan sous la vareuse de Manchester City aura donc été la finale de la Ligue des Champions remportée face à l’Inter Milan. En fin de contrat, le capitaine mancunien, qui a véritablement explosé cette saison au point d’être considéré comme le meilleur à son poste, a décidé de découvrir un troisième championnat européen, et est parti rejoindre le FC Barcelone.

10. L’affaire Kolo Muani

Le buteur français était la cible n°1 du PSG en cette fin de mercato, à une condition : qu’Ekitike s’en aille. Tout était réglé avec Francfort, les deux joueurs allaient échanger de club plus un petit montant de la part du PSG… Jusqu’à ce qu’Ekitike ne décide d’annuler le deal. En fin de soirée, le transfert de Kolo Muani était quand même réglé pour un montant avoisinant les 90m bonus compris alors que l'autre attaquant français restait au PSG, n'ayant pas trouvé une porte de sortie. Crystal Palace et West Ham, sur le coup, ont proposé des prêts, refusés.

11. Le rebuild du milieu de Liverpool

Défunts de Fabinho et Henderson, qui ont pendant un temps fait la gloire de leur milieu, les Reds ont lancé le rebuild de leur axe central. Le nom Lavia a été évoqué mais, après que le joueur ait préféré Chelsea, c’est bien le Japonais Endo, 30 ans tout de même, qui débarquait à Anfield. En dernier jour de mercato, surprise du chef : Gravenberch, la pépite formée à l’Ajax qui manquait de temps de jeu au Bayern a été chipée par la direction de Liverpool. Un tout bon coup tant la progression du joueur peut être fulgurante.

12. Le double Joao au Barca

Felix et Cancelo ont tous deux rejoint le FC Barcelone lors de la dernière journée du mercato. Deux superbes coups pour les Catalans qui manquaient justement de qualité au poste de latéral par exemple. Joao Felix avait exprimé son envie d’aller à Barcelone depuis plusieurs semaines et le deal est enfin passé dans les dernières heures.