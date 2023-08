Officiel: Murillo quitte Anderlecht et signe pour trois ans à Marseille

Le Panaméen, qui avait déjà été proche de quitter Anderlecht lors des deux dernières saisons (un transfert en Russie avait capoté in extremis), va rapporter entre 2,5 et 3 millions € au RSCA, selon l’activation ou non de certaines clauses. À l’OM, Murillo disputera l’Europa League et pourrait revenir au Lotto Park en cas de match face à l’Union.

Au poste d'arrière droit, Anderlecht mise sur Killian Sardella et la recrue Louis Patris cette saison.