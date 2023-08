Mercato : Osher Davida au Maccabi Tel Aviv, le Standard pourrait récupérer son investissement (1,4M €) !

Transfert le plus onéreux des Rouches l’été dernier (1,4M €) en provenance du Hapoel Tel Aviv, Osher Davida, dont l’arrivée était souhaitée par Ronny Deila, n’a jamais réussi à s’imposer au Standard. Pour ce qui était sa première expérience en dehors de son pays natal, l’Israélien a déçu. Avec seulement 23 apparitions et 548 minutes de temps de jeu, l’ailier n’a pas inscrit le moindre but ni délivré d’assist.