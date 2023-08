Un journaliste expulsé d'une émission de télévision pour de graves propos racistes envers Romelu Lukaku

Le journaliste s'est emporté et a tenu des propos racistes envers l'attaquant des Diables rouges. "Lukaku est un petit nègre", a-t-il lâché. Et quand on lui a demandé de s'excuser, le journaliste refusait, arguant que ce terme provenait du rap.

Une publicité a alors été lancée, coupant le débat. Après le spot, Luigi Furini n'était plus présent sur le plateau. Le journaliste s'est fait expulser.

Sur X (ex-Twitter), Fabio Ravezzani, le directeur de "Telelombardia", a communiqué sur l'incident: "Quand il y a des termes racistes, on ne peut pas déconner (quelle que soit leur étymologie). Nous n’acceptons pas qu’il s’agisse d’un malentendu. Et s’excuser trop tard ne suffit pas. C'est décevant qu'un collègue comme Furini commette une erreur aussi grave. Inévitablement, des mesures seront prises immédiatement", a-t-il écrit.