Transfert imminent pour Neymar en Arabie saoudite : le Brésilien va passer sa visite médicale

L’Équipe nous apprenait ce dimanche que le Brésilien avait donné son accord pour s’envoler vers l’Arabie saoudite et plus précisément le club d’Al-Hilal. Le transfert serait désormais tout proche d’être conclu puisque la star devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures. Des tests médicaux qui se déroulent à Paris.

RMC Sport précise que l’indemnité de transfert est estimée à environ 90 millions € hors bonus. Neymar devrait recevoir le numéro 10 et signer un contrat de deux ans assorti d’une troisième saison en option.

À 31 ans et après dix saisons passées en Europe (quatre au Barça et six au PSG), le Brésilien va découvrir un nouveau continent. À Al-Hilal, il rejoindra son compatriote Malcom mais aussi Kalidou Koulibaly (ex-Chelsea), Ruben Neves (ex-Wolverhampton) et Sergej Milinković-Savić (ex-Lazio), tous recrutés cet été.