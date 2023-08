Il évoluait depuis 2017 au FC Barcelone et avait renouvelé en 2022 son bail avec les Blaugrana jusqu'en 2024. Paris a profité d'une clause de cession de 50 millions d'euros pour s'offrir l'ancien Rennais.

Arrivé en provenance du Borussia Dortmund en 2017 pour 135 millions d'euros, le Français a disputé 185 matchs sous les couleurs blaugrana avec à son compteur 40 buts et 43 assists. Avec les Catalans, il a remporté trois titres de champion d'Espagne (2018, 2019 et 2023), deux Copa del Rey (2018 et 2021) et deux Supercoupe d'Espagne (2018 et 2023).

Avant d'arriver en Espagne, il a joué une saison avec l'équipe première de Rennes en Ligue 1 et une saison en Bundesliga avec Dortmund.

"Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs", a déclaré le joueur, cité dans le communiqué du PSG. "J'espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du club."

C'est la 9e recrue estivale du club parisien après les défenseurs Milan Skriniar et Lucas Hernandez, les milieux Manuel Ugarte et Cher Ndour, les attaquants Marco Asensio, Lee Kang-in et Gonçalo Ramos, et le gardien Arnau Tenas.