"Les discussions sont avancées, mais pas encore finalisées": un échange pourrait sortir Romelu Lukaku de son été cauchemardesque

Ce week-end, dans une vidéo qui a fuité sur internet, le joueur a expliqué qu’il ne “pensait pas que le transfert se ferait”. Heureusement pour Romelu Lukaku, Chelsea a encore besoin d’un avant-centre. Et Allegri est un vrai fan du numéro neuf. “Les contacts sur l’axe Londres-Turin ont été réactivés et, selon des informations en provenance d’Angleterre”, explique la Gazzetta.

L’idée est relativement simple : échanger Dusan Vlahovic avec Romelu Lukaku. Pour la Juventus, l’objectif est double. Beaucoup plus jeune et acheté 80 millions d’euros il y a 18 mois, le Serbe est beaucoup plus bankable que le Diable rouge. Du coup, les Turinois espèrent obtenir de l’argent en plus de l’échange du joueur des Blues.

Cependant, les négociations ne s’annoncent pas faciles. “Les discussions sont avancées, mais pas encore finalisées”, estime la Gazzetta. “Tout tourne autour de l’indemnité de transfert : la Juve aimerait 40 à 50 millions plus Lukaku. Chelsea ne veut pas donner cette somme. Il y a donc un écart entre l’offre et la demande. Mais un compromis est possible.” Selon Sky Italia, la poire en deux se situe entre 30 et 40 millions d’euros. “Dans les prochains jours, ils iront de l’avant pour poursuivre un chemin qui est devenu presque obligatoire pour les deux clubs qui sont déterminés dans cette opération”, poursuit le média.

La Juve en position de force

Dans les négociations, Chelsea est clairement en position de faiblesse. Les Blues sont ceux qui veulent le plus se débarrasser de Big Rom'. La raison est simple comme bonjour : son plantureux salaire. Le Belge de 30 ans gagne près de 12 millions d’euros par an à Londres. Des émoluments énormes pour un joueur qui ne rentre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. D’autant plus que l’Argentin souhaite une doublure de qualité pour concurrencer Nicolas Jackson.

En Italie, ce transfert ne fait pas l’unanimité. Loin de là. Toujours dans la Gazzetta, l’ancien coach de Vlahovic et sélectionneur italien, Cesare Prandelli avait déclaré qu’il “ne vendrait jamais un bomber comme Dusan pour un trentenaire comme Romelu”.

Du côté de la Vieille Dame, on joue à un jeu de poker menteur depuis le début du mercato. “On mise sur Dusan (Vlahovic) comme sur Federico (Chiesa)”, avait récemment expliqué Cristiano Giuntoli, nouveau directeur sportif de la Juventus, en conférence de presse. “Techniquement, ils sont intransférables. Mais ce n’est pas un secret, on doit donner une petite retouche à nos comptes, et si des offres impossibles à refuser venaient à arriver sur la table, on devrait y penser. 70-80 millions d'euros ? Je ne fais pas de chiffres.”

Si le transfert a une chance d’aboutir, c’est surtout grâce à Allegri. Le coach de la Juve a des doutes sur son numéro neuf actuel. Il est persuadé qu’il peut ramener Romelu Lukaku à son niveau d’antan. Surtout, il estime que si Big Rom' est dans ses rangs, il ne l’est pas du côté de l’Inter. “Acheter Lukaku signifierait se renforcer en affaiblissant les Nerazzurri”, assure-t-on du côté de Turin.

Après deux ans sans titre, le défi est de retrouver le Scudetto pour l’entraîneur italien. Et Romelu Lukaku serait une arme supplémentaire dans cette quête.