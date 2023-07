Le Club Bruges grille la priorité du Standard et s’offre Philip Zinckernagel

L’attaquant danois, qui va signer pour deux saisons (plus une en option), va retrouver Ronny Deila à Bruges. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir travaillé ensemble à Liège l’an passé. Zinckernagel peut occuper tous les postes derrière l’attaquant. Il apporte son expérience, intensifiera la concurrence et, surtout, constitue pratiquement une garantie de buts et d’assists.

À moins d’enregistrer l’un ou l’autre départ, le Club Bruges semble avoir fini son travail sur le marché des transferts. En tout cas, en ce qui concerne le secteur offensif.