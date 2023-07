La Juventus brise le silence sur Lukaku qui vivra un été très long : “Les journaux ont beaucoup brodé”

Les propos tenus ce mardi après-midi en conférence de presse par Cristiano Giuntoli, le nouveau directeur du football de la Juve, confirment en tout cas cette idée. “Giovanni (Manna, le directeur sportif) et moi sondons le marché et nous parlons à de nombreux clubs et à de nombreux joueurs, a-t-il débuté. Nous recueillons des informations et puis des journaux brodent dessus. Mais nous misons beaucoup sur Vlahovic, sur Chiesa, sur Kean et Milik. Voilà la situation.”

Des renseignements ont donc été pris, mais sans aller plus loin. Et c’est cette information-là qui est revenue aux oreilles de l’Inter qui s’est forcément senti trahi. Or, il faudrait que Dusan Vlahovic quitte le club pour que la Juve s’intéresse réellement à Lukaku, parmi d’autres options. “Ce n’est un secret pour personne qu’il faut arranger les choses (avec Vlahovic), admet Cristiano Giuntoli. Mais on mise beaucoup sur lui. S’il y a des offres incontournables, on peut y réfléchir. Mais techniquement, on mise beaucoup sur lui.”

guillement Le marché entrant de la Juventus est terminé pour le moment

La Juventus se concentre plutôt sur les départs que les arrivées actuellement. “Nous sommes convaincus que nous avons une équipe très compétitive et nous sommes convaincus que nous avons une attaque très compétitive. […] Le marché entrant de la Juventus est terminé pour le moment car nous devons rationaliser l’équipe vu que nous avons beaucoup de joueurs. Nous ne savons pas combien de compétitions nous jouerons, donc nous sommes surtout en train de travailler sur des sorties, et c’est tout, on ne pense à rien d’autre.”

En clair, le PSG doit accélérer pour Vlahovic avec au moins 60 millions d’euros. Ce qui pourrait ne se faire qu’en toute fin de mercato, en cas d’échec des discussions avec Harry Kane (qui opterait plutôt pour le Bayern Munich).

Et Romelu Lukaku dans tout ça ? Le Diable rouge s’est fermé deux portes : un retour à Chelsea et un transfert à l’Inter où les tifosi ne veulent plus entendre parler de lui. Il pourrait donc devoir patienter encore plusieurs semaines que le domino des attaquants se mette en route pour recevoir une offre. De la Juve – où les supporters ne veulent pas de lui – ou plutôt d’ailleurs. Mais où ?

Selon l’évolution de la situation, d’autres clubs (le PSG, le Bayern, Tottenham voire le Real Madrid) seront à la recherche d’un grand attaquant en fin de mercato. Mais si aucune porte ne s’ouvre, Big Rom pourrait bien devoir se tourner vers la seule vraie proposition encore valable : celle d’Al Hilal, club d’Arabie saoudite qui serait prêt à revenir à la charge avec une offre à 58 millions d' € et un salaire de près de 40 millions d' € par saison, selon plusieurs médias anglais. De quoi probablement donner des envies à Chelsea, qui aimerait rapidement boucler ce transfert, de pousser le Belge vers le championnat saoudien.