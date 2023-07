Mercato : Anderlecht suit le meilleur joueur de la Coupe d’Afrique U23

Le Sporting connaît le joueur du Pymarids FC depuis un moment. La cellule de scouting avait établi un rapport positif à son sujet et Vincent Kompany appréciait le profil du joueur. Le dossier n’a toutefois pas été plus loin qu’un contact entre Kompany et l’Égyptien.

Il était encore abordable financièrement à l’époque. Cela risque d’être plus compliqué après son bon tournoi. Il a encore trois ans de contrat au Caire et est évalué à 800 000 euros par Transfermarkt. Il faudra payer beaucoup plus cher pour que son club le laisse filer.