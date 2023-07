La Liga: l'Atletico Madrid signe Javi Galan, un latéral gauche du Celta Vigo

L'ascension de Galan est remarquable. Il a commencé sa carrière, alors jeune de 20 ans, dans les divisions inférieures espagnoles, dans des clubs comme Badajoz et Cordoba avant d'atteindre la Liga avec le club d'Huesca puis au Celta Vigo. Chez les Galiciens, il a disputé 79 matches officiels, marquant un but et délivrant sept passes décisives. L'Atletico aurait déboursé 5 millions d'euros pour s'octroyer les services de Galan selon les médias espagnols.