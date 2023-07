Officiel : Liverpool attire l'international hongrois Dominik Szoboszlai

Szoboszlai est un pur produit du circuit Red Bull. Il fait en effet ses débuts au FC Liefering, club de seconde division autrichienne appartenant à la multinationale au taureau rouge. Il monte ensuite en grade en rejoignant le RB Salzbourg en 2018 puis le RB Leipzig en 2021, deux autres clubs du même groupe.

À noter que le jeune Fabio Carvalho fait de son côté le chemin inverse. Le milieu offensif portugais, prometteur mais en difficulté cette saison, est prêté par les Reds dans le club allemand.

Renouvellement à Liverpool

En deux saisons et demie à Leipzig, le milieu a joué 91 rencontres pour le club de Bundesliga, compilant 20 buts et 22 assists. Sur le plan collectif, il a remporté à deux reprises la Coupe d'Allemagne en 2022 et 2023. Milieu offensif pouvant jouer aussi sur les ailes, il est considéré comme un grand espoir du football européen.

Liverpool intensifie sa stratégie de renouvellement ces derniers mois. Depuis un an et demi, Luis Díaz, Darwin Núñez, Cody Gakpo et Alexis MacAllister ont posé leurs valises à Anfield.