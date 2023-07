L'ancien joueur du Standard Dino Arslanagic quitte la Turquie pour rejoindre une destination exotique

Le défenseur de 30 ans quitte donc la Turquie au bout de deux saisons (dont une en D2) et plus de 60 rencontres sous les couleurs de Goztepe. Formé à Mouscron et à Lille, le natif de Nivelles s’est surtout fait connaître en rejoignant le Standard en 2011, où il y a évolué durant six années. Il est ensuite revenu à ses premiers amours de l’Excel Mouscron durant une demi-saison avant d’être recruté par l’Antwerp en 2017. Club où il est resté trois saisons avant de passer une année à La Gantoise.

Et le voilà désormais en route pour Hatta Club, formation basée à une centaine de kilomètres de Dubaï qui vient d’être promue en UAE Pro League. Là-bas, Dino Arslanagic affrontera notamment Miralem Pjanic (ex-Juventus, Roma et FC Barcelone) et Paco Alcacer (ex-Villarreal et Dortmund).