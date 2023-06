Gerkens, 28 ans, a été formé au Racing Genk où il a débuté en novembre 2013. Il n'a toutefois pas réussi à s'imposer. Le natif de Bilzen a alors rejoint en janvier 2016 Saint-Trond. A Gand, il va retrouver l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck, qui l'a transféré à Anderlecht, alors champion national, en juillet 2017. Sous le maillot du RSCA, Gerkens a joué 79 matchs, mais son séjour au RSCA a été perturbé par des blessures.

Il a ensuite rejoint l'Antwerp en août 2020, où il a disputé un total de 105 matchs. Cette saison, Gerkens a beaucoup joué en début de saison sous la direction du nouvel l'entraîneur Mark van Bommel, avant une blessure. Après le Mondial, une nouvelle blessure l'a pratiquement écarté de l'équipe.

"Nous étions à la recherche d'un autre Belge dans l'équipe et avec Pieter, nous avons trouvé le complément idéal", a déclaré le responsable du recrutement Samuel Cardenas. "C'est un avantage que notre entraîneur ait déjà travaillé avec Pieter et qu'il le connaisse parfaitement. Pieter est un pro dans l'âme mais aussi un joueur qui montre sa mentalité sur le terrain avec sa grinta, son volume de course élevé et ses actions de course verticales. Sa flexibilité offre des options au milieu de terrain."