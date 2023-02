©AFP or licensors

Il aura suffit de 24h pour que Trossard et Arsenal s'entendent. D'abord occupés à tenter de transférer (ou plutôt de surpayer) Mudryk, qui a filé a Chelsea, les Gunners se sont rabattus sur notre Diable, en partance de Brighton. Plus concerné par son club, Leandro rêvait d'ailleurs, et autant dire que son point de chute est le bon. Arrivé chez le leader de Premier League, le Belge est rentré en cours de match contre United, au pré-assist du but de la victoire, et a été titulaire en FA Cup lors de la défaite contre Manchester City, où il a été très remuant. De bon augure pour l'ailier.

2. Cancelo : fissure avec City

Le Portugais avait fait part de sa déception à son coach en semaine puisqu'il recevait de moins en moins de temps de jeu. Le Bayern a sauté sur l'occasion et s'est offert un latéral de choix à titulariser à l'opposé d'Alphonso Davies. Mauvaise nouvelle pour Benjamin Pavard qui espérait un transfert au Barca pour s'en sortir. Le Bayern n'entend rien et veut prolonger le Français.

3. Sambi Lokonga : l'heure de la rédemption à Crystal Palace

Fort critiqué chez les Gunners, Sambi rejoint un voisin de la capitale. Avec l'arrivée de Jorginho, les messages sont clairs : Sambi est trop court. Et c'est pas faute d'avoir essayé... Mais Lokonga n'arrive pas à s'imposer et à mettre l'intensité et la rapidité nécessaire à un club de cette ampleur. Néanmoins, les Gunners comptent toujours sur lui à l'avenir. Un prêt sec à Crystal Palace ne peut lui faire que du bien, surtout sur la houlette d'un milieu de légende d'Arsenal...

4. Jorginho : le deuxième choix d'Arsenal

Un peu comme Trossard, Jorginho n'était pas le premier sur qui Arsenal avait jeté son dévolu. Moses Caicedo était la cible n°1 mais Brighton en demandait trop. Le refus de l'offre de 60m de livres a été la goutte d'eau qui a fait débordé le vase. Le leader s'est rabattu sur Jorginho, joueur expérimenté (un Euro et une C1 à son actif) et qui connaît le championnat. Malgré ses défauts (vieillesse, niveau en baisse...), l'opération ne coûtera que 12m aux Gunners, une bonne affaire ?

5. Fernandez, Mudryk, Madueke, Fofana, Joao Felix... La ribambelle Chelsea : surpayé ou pas, quid du fair-play financier ?

Chelsea a pris les devants dans le dossier Mudryk alors qu'Arsenal suivait son parcours depuis bien plus longtemps. Néanmoins, les Blues ont payé le jeune Ukrainien pour un total de 70m d'euros (hors bonus)... Pour un joueur encore inconnu il y a quelques semaines. Les Blues s'en allaient aussi chercher Madueke (40m) au PSV ainsi que Fofana, presqu'inconnu transféré pour une petite quinzaine de millions d'euros, sans oublier Joao Felix, prêté par l'Atletico ou encore Benoit Badiashile pour 38M€ à Monaco.

Et lors du dernier jour du mercato, les Blues ont une nouvelle fois fait craquer le budget, en offrant plus de 121M€ pour Enzo Fernandez du Benfica, de quoi se poser des questions quant au fair-play financier et ses règles.

6. Vitinha, pour un record de l'OM

L'Olympique de Marseille est dans la course pour la lutte au titre. et le moins que l'on puisse dire, c'est que le club phocéen a mis les moyens lors de ce mercato. Outre l'Ukrainien Malinovskyi, l'OM a frappé un grand coup en transférant le milieu portugais de Braga Vitinha pour plus de 32M€. Ce transfert est d'ailleurs un nouveau record, dépassant les 30M€ pour le transfert de Payet de West Ham, à l'époque.

7. Gakpo vers Liverpool

Véritable sensation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Pays-Bas, Gakpo a vu Liverpool déposer 42M€ pour le PSV afin d'enrôler la future probable star du football hollandais.

8. Gordon vers Newcastle

Peut-être moins people, mais Anthony Gordon, milieu de terrain de 21 ans d'Everton, est devenu le troisième transfert le plus onéreux de ce mercato en partant pour plus de 45.6M€ vers Newcastle, dirigé par de richissimes saoudiens.