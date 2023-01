Suivez la dernière journée du mercato d’hiver en direct : Amallah va-t-il partir ? Du mouvement à Anderlecht ?

La dernière journée de mercato hivernal est souvent propice à de nombreuses surprises. Si ça a déjà fort bougé dans nos clubs belges, on peut encore s’attendre à quelques départs, comme du côté du Standard où les dossiers Raskin&Amallah seraient bouclés. Niveau arrivées, les Liégeois seraient aussi au four et au moulin (pour Hautekiet par exemple). Que se passera-t-il à Anderlecht où les départs ont plu en ce mois de mercato ?