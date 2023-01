Le FC Séville veut Lukebakio

Actuellement 13e de Liga après leur victoire contre Elche qui leur a donné de l’air après un début de saison très poussif qui a été fatal à Julen Lopetegui remplacé par Jorge Sampaoli en octobre, les Andalous ont fait du Diable (cinq sélections) leur priorité pour se renforcer offensivement.

La perspective de relever un nouveau challenge a de quoi séduire le gaucher de 25 ans au Hertha Berlin depuis l’été 2019, avec une parenthèse d’une saison lors de son prêt à Wolfsbourg l’an passé. Demeure un problème de taille : les dirigeants berlinois, lancés une fois encore dans une opération maintien périlleuse avec une avant-dernière place à deux points du barragiste Bochum, n’entendent pas vraiment se séparer de leur meilleur buteur (huit réalisations) et passeur (trois assists) sous contrat jusqu’en juin 2024 et estimé à plus de 15 millions €.