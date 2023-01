Deux millions pour Hoedt : Watford soulage le RSCA

Initialement, il était question d’une location. Mais cette solution n’aurait arrangé que partiellement Anderlecht, car Hoedt est sous contrat à Anderlecht jusqu’en 2025. Et en juin 2021, il avait négocié un très gros contrat avec l’ancien responsable sportif Peter Verbeke. Or, il s’est rendu impossible à Anderlecht, qui veut s’en débarrasser le plus vite possible. Watford serait disposé à payer 2 millions € pour Hoedt, mais ce montant n’a pas été confirmé par le RSCA.

Un geste de Mogi ?

Le départ de Hoedt à Watford ressemble fort à un geste de bonne volonté de la part de Mogi Bayat. Sous l’ère Van Holsbeeck, il parvenait toujours à trouver une solution pour les joueurs redondants. Watford est un des clubs où il est impliqué dans bon nombre de transferts rentrants et sortants. Il y a placé Christian Kabasele et Edo Kayembe, presque toujours titulaires cette saison en D2 anglaise.

Sebastiano Esposito, lui aussi, s’est trouvé un nouveau club. Il s’agit de Bari, cinquième en Serie B, où il sera prêté jusqu’en juin par l’Inter Milan. La fin de sa location signifie qu’Anderlecht ne doit plus lui payer son salaire.

Ratkov à Parme ? Cordova (Augsbourg) cité…

Côté rentrant, les supporters d’Anderlecht attendent toujours l’annonce de l’arrivée d’au moins un nouvel attaquant. Vu que le jeune attaquant serbe Ratkov semble préférer Parme au RSCA, le CEO Sports du Sporting a 24 heures pour faire la bonne affaire.

Un des noms cités est celui du Vénézuélien Sergio Cordova (25 ans), prêté par Augsbourg à Real South Lake en MLS, où il a marqué 11 fois la saison passée.

Selon nos informations, Fredberg est encore sur plusieurs pistes, aussi bien d’attaquants que d’autres positions. Les prix vont baisser dans le courant de la journée, mais que va-t-il rester de valable sur le marché ?

Fredberg risque de connaître la journée la plus mouvementée de sa carrière. Le suspense sera à son comble.