"Arrivé lors du mercato hivernal 2022 en provenance de La Gantoise, Vakoun a rapidement fait parler son sens du but à la pointe de l’attaque Carolo", explique le communiqué. "En 16 parties avec les Zèbres, il aura marqué 11 fois et délivré 2 passes décisives."

En Angleterre, il a disputé un total de 24 parties, pour 4 buts et 1 passe décisive. "Vakoun revient donc en pleine forme et prêt à aider directement ses anciens équipiers. Le staff, la direction, les joueurs et toute la grande famille du Sporting se réjouissent du retour de Vakoun et lui souhaitent la pleine réussite pour les prochains mois sous le maillot Zébré."