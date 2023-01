À 34 ans, Radja Nainggolan signe à la SPAL, en D2 italienne (vidéo)

Nainggolan retourne ainsi en Italie, où il a joué à Piacenza (2005-2010), Cagliari (2010-2014 et 2019-2021), l’AS Rome (2014-2018) et l’Inter (2018-2019).

Recruté par l’Antwerp en août 2021, Nainggolan a disputé son dernier match pour le 'Great Old' le 16 octobre. Ensuite, il avait été écarté du noyau A car il avait été surpris avec une cigarette électronique sur le banc avant le coup d’envoi du match contre le Standard, alors qu’il est interdit de fumer dans les stades. Une semaine plus tôt, l’ancien Diable Rouge avait été arrêté par une patrouille sans permis de conduire valide et sa voiture avait été confisquée.

Le 13 novembre, le club avait annoncé qu’il avait été décidé “de ne plus reprendre” Nainggolan dans le noyau A et qu’il “collaborera à un éventuel transfert”. Le joueur avait pris congé du club le 3 janvier dernier dans un message publié sur Instagram.

Dans le club basé à Ferrare, Nainggolan retrouvera un ancien équipier, Daniele De Rossi, qui entraîne la SPAL depuis octobre dernier. La Società Polisportiva Ars et Labor occupe la 15e position de la Serie B avec 24 points en 22 journées, autant que Cittadella, actuellement barragiste pour le maintien.