Standard : Les raisons du départ de Dragus

Il n’a jamais fait l’unanimité

Depuis son arrivée en 2019 pour un peu moins de 2M € en provenance de Viitorul, l’international roumain (cinq caps, deux buts), n’a jamais réussi à faire l’unanimité. Il y a quatre ans, Michel Preud’homme, qui le considérait plus comme un pari sur l’avenir, ne lui a jamais laissé véritablement sa chance avant son départ. Mais avant de partir, MPH avait déjà pointé les problèmes de discipline dans le jeu de l’attaquant.

En 2019, le Standard déboursait 2M€ pour le jeune roumain de 20 ans, Denis Dragus. ©BELGA

La saison suivante, Philippe Montanier a dressé le même constat et en septembre 2020, Dragus était déjà prêté à Crotone. Mais de retour à Sclessin à l’été 2021, le Roumain était prêt à saisir sa chance. Il terminera la saison avec six buts et deux assists sans véritablement convaincre.

Discussions en cours pour Raskin et Amallah, Dussenne parti pour rester

Cette saison, l’arrivée de Ronny Deila a redonné des ailes au Roumain. “Il me donne plus de confiance que ses prédécesseurs. Cela fait trois ans que je suis ici ; il est normal que je sois plus mature. Je peux encore progresser dans plusieurs domaines”, assurait le joueur en août dernier. Cette saison, il a donné autant satisfaction (avec quatre buts) qu’il n’a frustré son coach par son manque de régularité. “Je ne suis pas heureux de son départ. Je l’ai déjà dit : il est peut-être le joueur avec le plus de talent. Mais ses progrès ne sont pas attendus, en termes de discipline collective.” Un constat qui a précipité le départ du joueur qui, jusqu’à mardi soir, ne voulait pas rejoindre la Genoa. Mais Dragus s’était grillé aux yeux de son coach et il savait qu’il aurait du mal à inverser la tendance.

De son côté, Noë Dussenne, déçu de ne pas avoir été prolongé, n’a plus de nouvelles du Lokomotiv Moscou avec lequel il devait se mettre d’accord avant que le Standard ne mette un terme à son contrat pour le laisser filer gratuitement en Russie. Aussi, selon nos informations, la direction a bien reçu une offre en bonne et due forme des Rangers pour Raskin ainsi qu’une autre de Valladolid pour Amallah. Les discussions étaient encore en cours mercredi soir.

Le 17 janvier dernier, Noë Dussenne faisait ses adieux à Sclessin.... qu'il devrait retrouver ce vendredi soir.

Enfin, dans le sens des arrivées, les supporters liégeois devront, comme l’été dernier, prendre leur mal en patience. Il nous revient que les arrivées (espérées au nombre de trois par le coach : un attaquant, un latéral gauche et un défenseur central) n’interviendront qu’en toute fin de mercato. Compte tenu de sa situation financière, le Standard optera pour des prêts mais, cette fois, avec des options d’achat.