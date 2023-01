Plus de 20.000 transferts internationaux et 6 milliards dépensés en 2022, annonce la FIFA

Ces transferts ont impliqué 4.770 clubs issus de 182 associations différentes, contre 4.538 clubs en 2021. Dans 2.843 cas, une indemnité de transfert a été versée. Au total, 17.291 joueurs de 183 nationalités différentes ont changé de club en 2022.

Les clubs ont dépensé l'an dernier 6 milliards d'euros, soit une augmentation de 33,5% par rapport à 2021, mais le record de 6,75 milliards d'euros établi en 2019, avant le Covid, n'a pas été battu.

Les dix plus importants transferts représentent 12,5% du total des indemnités de transfert versées en 2022 et les cent premiers 50 %. Sans surprise ce sont les Anglais qui ont alimenté le plus ce marché des transferts. Leurs clubs ont franchi pour la première fois la barre des 2 milliards d'euros déboursés. C'est la France qui en tiré le plus de bénéfice avec une rentrée de 680 millions d'euros pour ses clubs. Le Portugal, avec pas moins de 901 transferts entrants, s'est montré le pays le plus actif pour la première fois alors que le Brésil a laissé partir le plus de joueurs. Près de 1000 Brésiliens (998) ont bénéficié d'un transfert international sortant.

À ces totaux, il s'agit d'ajouter les 49.238 transferts internationaux concernant des joueurs amateurs. Quelque 92,3% d'entre eux touchaient des hommes. La guerre en Ukraine, déclenchée le 24 février 2022 a eu un réel impact sur les chiffres du football amateur en 2022. Les joueurs ukrainiens ont été les plus nombreux à bénéficier d'un transfert international avec un total de 5.910.