Anderlecht en pole pour recruter l'attaquant Thomas Henry (ex-OHL)

Auteur de 21 buts avec OHL dans la saison 2020-2021, il a été transféré pour 6 millions à Venise. Il y a marqué 9 buts mais n’a pas pu éviter la relégation. Cette saison, il a marqué deux fois pour Vérone, qui est antépénultième en Serie A. Ces dernières semaines, il ne quitte plus le banc. La semaine passée, il était proche de rejoindre la Salernitana, le numéro 16 en Serie A.

Quand il brillait à OHL, le nom de Henry était déjà tombé à Anderlecht, mais il était trop cher. Le Français a le profil d’un attaquant de pointe et il est fort de la tête. Avec OHL, il avait toujours été bon contre le Sporting et il avait marqué un but.