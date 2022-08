Anass Zaroury (Charleroi), 5e recrue de Burnley et Kompany issue du championnat belge

Zaroury est la 14e recrue estivale de Burnley, la cinquième qui vient directement du championnat de Belgique après Samuel Bastien (Standard), Josh Cullen (Anderlecht), Vitinho (Cercle Bruges) et Manuel Benson (Antwerp). Prêté par Manchester City, Taylor Harwood-Bellis est également passé par la Jupiler Pro League, à Anderlecht, entre juillet 2021 et janvier 2022.

"Le projet ici est clair et je suis impatient de débuter", a déclaré Zaroury sur le site de son nouveau club.

Kompany décrit sa nouvelle recrue comme "un jeune talent très prometteur. C’est un joueur qui peut courir et travailler dur pour l’équipe, tout en ayant une grande habileté et en étant une menace devant le but."

Après 6 journées, Burnley est sixième du Championship avec 9 points.