Arkadiusz Milik, 28 ans, va ainsi retrouver le championnat d’Italie après un passage à Naples entre 2016 et janvier 2021. Il avait marqué 48 buts en 122 rencontres sous le maillot de Naples.

Le Polonais évoluait depuis un an et demi à Marseille, avec qui il a totalisé 30 buts en 55 apparitions.

Arkadiusz Milik a également joué au Rozwoj Katowice et au Gornik Zabrze en Pologne, au Bayer Leverkusen et à Augsbourg en Allemagne et à l’Ajax Amsterdam aux Pays-Bas.

Arkadiusz Milik compte 62 présences et 16 buts en équipe nationale polonaise.