Pro League: Didier Lamkel Zé rejoint finalement Courtrai

Lamkel Zé, 25 ans, était arrivé à l’Antwerp en 2018 et provenance de Niort et avait rapidement marqué les esprits, non seulement par ses qualités footballistiques mais aussi par son caractère rebelle et provocateur. En décembre 2020, pour forcer son transfert au Panathinaïkos, il s’était présenté au centre d’entraînement de l’Antwerp vêtu d’un maillot d’Anderlecht avant de se rétracter et de présenter ses excuses aux supporters anversois. La saison passée, il avait été prêté en Slovaquie et en Russie avant de finir la saison en Ligue 1, au FC Metz.