Membre de la direction hambourgeoise, Jonas Boldt s’est dit satisfait par ce transfert. "Avec sa vitesse et ses qualités en un contre un, Jean-Luc possède les compétences que nous recherchions."

Après la France, où il a évolué à Valenciennes et Amiens, et la Belgique, où il a porté les couleurs de Saint-Trond, Eupen, du Standard, La Gantoise et Zulte Waregem, Dompé va donc découvrir un nouveau pays. "Je suis très content de pouvoir jouer pour un club historique comme le HSV. Le coach m’a fait savoir qu’il me voulait, je suis impatient d’être sur le terrain."

Lucumi remplace Theate à Bologne

Après quatre ans passés dans le Limbourg, le defenseur central colombien Jhon Lucumi quitte le Racing Genk pour découvrir la Serie A avec Bologne, où il aura la tâche de remplacer le Diable Rouge Arthur Theate, parti à Rennes.

Lucumi était arrivé à Genk en juillet 2018 en provenance du Deportivo Cali où il avait fait toutes ses classes. En quatre ans dans le Limbourg, le défenseur de 24 ans a joué 137 matchs, marqué trois buts et remporté un titre de champion et une Coupe de Belgique.

International colombien à 5 reprises, Lucumi a paraphé un contrat de 3 ans avec Bologne, et son transfert est estimé à 8 millions d’euros par la presse transalpine.