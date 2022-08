Un attaquant nigérian en route pour l'Union

L'Union n'en finit plus de renforcer son noyau. Victor Boniface, attaquant nigérian de 21 ans, va être transféré au stade Marien et a déjà passé les tests médicaux. D'après des médias norvégiens, le club bruxellois aurait déboursé près de 2 millions€ pour acheter le buteur au club norvégien de Bodo/Glimt, où il évoluait depuis mars 2019, ce qui ferait de Boniface le joueur le plus cher acheté par l'Union. Le grand attaquant (1m89) a inscrit six buts depuis le début du championnat norvégien, en avril, ainsi que cinq buts en préliminaires de Ligue des champions, cet été. Il s'agit du quatrième renfort offensif après Denis Eckert Ayensa, Simon Adingra et Gustaf Nilsson, alors que l'Union a perdu Undav, Mitoma et Milan cet été.