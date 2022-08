Italie: Cesc Fabregas rejoint Côme, en Serie B

"J’arrive avec la même ambition. Je veux ramener Côme où le club mérite d’être, en Serie A", a assuré Fabregas lors d’une conférence de presse dans l’après-midi.

"Je ne courais pas après l’argent, je cherchais un projet qui m’enthousiasme", a-t-il ajouté, soulignant devant les médias italiens s’engager sur le "long terme", avec une volonté de devenir également actionnaire du club, au-delà de ses deux années de contrat.

Fabregas, 35 ans, sort d’une saison quasi-blanche avec Monaco, n’ayant plus joué avec l’équipe première de la Principauté depuis septembre.

"Au niveau individuel, ça se termine mal, c’est certain. Tout professionnel veut jouer et se sentir important", avait confié l’Espagnol à l’AFP en mai, assurant avoir vécu la "pire" saison de sa longue carrière, passée par Arsenal, Barcelone et Chelsea.

"Je veux encore jouer. Je ne veux pas finir comme ça. L’année a été trop mauvaise pour terminer ainsi. Je veux prendre du plaisir, terminer avec de bonnes sensations", avait-il souligné, souhaitant rejoindre un "club où (il) jouerai(t), où on croit en moi".

Côme, qui n’a plus évolué dans l’élite depuis l’exercice 2002/03, a terminé la saison dernière 13e du championnat de Serie B. Côme débute sa saison samedi par un 32e de finale de Coupe d’Italie sur la pelouse de La Spezia (Serie A).

Fabregas a précisé ne pas savoir s’il serait en état de jouer dès samedi, mais "sinon ce sera une autre occasion".