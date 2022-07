Dries Mertens vers l'Antwerp? Paul Gheysens réagit à la rumeur

Avec pourquoi par l'arrivée d'un autre Diable rouge en la personne de Dries Mertens. Déjà cité en début de mercato du côté d'Anvers, le Belge préférait rester à Naples. Mais la semaine dernière, l'histoire d'amour entre Mertens et les Partenopei s'est définitivement terminée. En fin de contrat, l'attaquant n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec les dirigeants napolitains. La grande question est désormais de savoir où le petit feu-follet belge va rebondir. Et rapidement la rumeur anversoise a donc rejailli!

Une rumeur qui a été balayée d'un trait par le président du club anversois Paul Gheysens, interrogé par nos confrères du Nieuwsblad: "Non, non, non! Nous n'avons même jamais eu de contact avec lui. Je trouve cela dommage que cela ait été suggéré par plusieurs personnes", a expliqué Gheysens, "Dries Mertens est une légende en Italie, il possède une maison là-bas et il s'est habitué à la vie italienne."

Pour le président du Great Old, l'avenir de notre Diable rouge se situe toujours en Italie: "Mertens est un bon footballeur et une belle personne mais il n'a jamais été dans notre ligne de mire. Nous recevons beaucoup d'offres. Nous devons avant tout regarder ce qui est intéressant et réaliste."

Si l'avenir de Dries Mertens ne se situe sans doute plus à Naples, il ne devrait pas non plus se situer du côté de la métropole anversoise.