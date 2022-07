Mercato: Cristiano Ronaldo se présente à Manchester après 3 semaines d’absence

Ronaldo était en fait censé se présenter au nouvel entraîneur principal au début du mois à Manchester. Quelques jours plus tôt, les médias anglais ont rapporté que le Portugais avait demandé à la direction du club de lui permettre de partir, malgré un contrat portant jusqu’à la fin de la saison. Manchester United a terminé la saison dernière à la 6e place de la Premier League et est donc absent de la Ligue des champions.

Ten Hag a souligné à plusieurs reprises que Ronaldo faisait partie de ses plans et qu’il n’était donc pas à vendre. Le Néerlandais de 52 ans a eu un entretien avec le Portugais peu avant de partir en Asie en tournée de préparation.

Sans Ronaldo, l’équipe de ten Hag a remporté des matchs amicaux en Thaïlande et en Australie contre Liverpool (4-0), Melbourne Victory (4-1) et Crystal Palace (3-1), et fait match nul contre Aston Villa (2-2). Ce week-end, des matchs sont prévus contre l’Atlético Madrid et le Rayo Vallecano.

Ronaldo était le meilleur buteur de Man United en Premier League avec 18 buts la saison dernière. La rumeur l’annonce au Bayern Munich ou à l’Atlético Madrid.