Charleroi est venu le chercher en juillet 2017 et c’est chez les Zèbres qu’il a signé ses plus beaux exploits. Ils lui ont valu un transfert au Club de Bruges l’année suivante. Il n’a toutefois jamais convaincu en Venise du Nord et a été prêté à Charleroi lors de la saison 2020-2021. L’été dernier il a signé un contrat d’une saison, avec une option pour une autre, à Oud-Heverlee Louvain. Rezaei n’a disputé que 12 rencontres (1 assist) avec OHL à la suite d’une fracture du tibia qui a écourté sa saison. Les Louvanistes n’ont pas levé l’option rendant Rezaei libre de rejoindre le club de son choix.