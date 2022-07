Mercato: Charleroi officialise le transfert de Nadhir Benbouali

Ca y est, c’est fait! Après plusieurs jours – voire semaines – de tractations contractuelles et administratives, Nadhir Benbouali a signé son contrat à Charleroi ce vendredi. L’attaquant algérien de 22 ans est arrivé en Belgique ce jeudi via une escale à Vienne (Autriche) avant de passer ses tests médicaux et de s’engager avec les Zèbres. Son contrat porte jusqu’en 2025.