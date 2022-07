Pro League: le Club Bruges et l’Union ont un accord de principe pour le transfert de Casper Nielsen

La saison passée, le médian s’est illustré en 1A avec 7 buts et 6 passes décisives, contribuant à l’excellente saison des Jaune et Bleu, vice-champions de Belgique derrière le Club Bruges. Nielsen termine son aventure saint-gilloise avec 99 rencontres et 19 buts.

Un contrat de quatre ans l’attend à Bruges, a précisé le Club.