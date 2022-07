Leeds fait une offre de 30 millions d'euros à Bruges mais De Ketelaere veut rejoindre l'AC Milan à tout prix

Ce n'est pas un secret, Charles De Ketelaere est très en vue de sur le marché des transferts en ce début de mercato. Le Club Bruges a déjà refusé une offre du Milan AC d'environ 20 millions d'euros pour sa pépite. Les Brugeois en espèrent pas moins de 40 millions et les négociations vont donc pouvoir commencer entre les deux clubs. Les Milanais viennent de finaliser l'arrivée de Divock Origi à San Siro et sont également toujours en discussion avec Chelsea pour le transfert de Hakim Ziyech. Si l'intérêt milanais pour De Ketelaere est réel, le club italien ne fera pas non plus de folie pour la pépite belge.